https://ria.ru/20230923/tekhnologii-1898146793.html
Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям - РИА Новости, 23.09.2023
Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
Россия внесет в первый комитет ГА ООН проект резолюции по теме информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержащий положения о противодействию их... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:43
2023-09-23T00:43
2023-09-23T00:43
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия внесет в первый комитет ГА ООН проект резолюции по теме информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержащий положения о противодействию их использования в военных целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие, организованное постпредством РФ при ООН, называется "25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН". "Россия представит юбилейный проект резолюции в Первом комитете на 78-й сессии Генассамблеи. Наш текст в основном опирается на соответствующие резолюции ГА предыдущих лет и включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы, в частности в том, что касается борьбы с развитием потенциала ИКТ, используемого в военных целях, и борьбы с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20230922/peregovory-1897917121.html
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россия, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
Замглавы МИД Вершинин: Россия внесет в ГА ООН проект резолюции по теме ИКТ
ООН, 23 сен – РИА Новости. Россия внесет в первый комитет ГА ООН проект резолюции по теме информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержащий положения о противодействию их использования в военных целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Мероприятие, организованное постпредством РФ при ООН, называется "25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН".
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"Россия представит юбилейный проект резолюции в Первом комитете на 78-й сессии Генассамблеи. Наш текст в основном опирается на соответствующие резолюции ГА предыдущих лет и включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы, в частности в том, что касается борьбы с развитием потенциала ИКТ, используемого в военных целях, и борьбы с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ", - сказал Вершинин.