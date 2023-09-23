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ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков - РИА Новости, 23.09.2023
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01:11 23.09.2023 (обновлено: 02:05 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/tekhnika-1898147899.html
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:11
2023-09-23T02:05
специальная военная операция на украине
ясиноватая
челябинская область
волновахский район
в мире
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 23 сен - РИА Новости. Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. "Вы видите... страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными (снарядами - ред.). В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить", - рассказал сотрудник предприятия.В результате обстрела пострадал один рабочий.По словам коммунальщиков, украинский обстрел продолжался около полутора часов.Сотрудник предприятия отметил, что оно — единственное в Ясиноватой, теперь у города будут проблемы с вывозом мусора. "Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. ... Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность", - добавил он.Повреждено минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель."Пострадали все машины. Весна-лето — транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на частях снарядов, которые упали на территории автобазу, рабочие нашли надписи на английском языке.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898146070.html
https://ria.ru/20230920/snaryady-1897600996.html
ясиноватая
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ясиноватая, челябинская область, волновахский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Челябинская область, Волновахский район, В мире
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

ВСУ кассетными снарядами НАТО уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 23 сен - РИА Новости. Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.
Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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"Вы видите... страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными (снарядами - ред.). В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить", - рассказал сотрудник предприятия.
В результате обстрела пострадал один рабочий.
По словам коммунальщиков, украинский обстрел продолжался около полутора часов.
Сотрудник предприятия отметил, что оно — единственное в Ясиноватой, теперь у города будут проблемы с вывозом мусора. "Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. ... Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность", - добавил он.
Повреждено минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель.
"Пострадали все машины. Весна-лето — транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на частях снарядов, которые упали на территории автобазу, рабочие нашли надписи на английском языке.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяЧелябинская областьВолновахский районВ мире
 
 
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