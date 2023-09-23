https://ria.ru/20230923/tekhnika-1898147899.html

ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T01:11

2023-09-23T01:11

2023-09-23T02:05

специальная военная операция на украине

ясиноватая

челябинская область

волновахский район

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893735358_0:239:3020:1937_1920x0_80_0_0_31fab5e8a3494a761558fedddf1fa3a5.jpg

ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 23 сен - РИА Новости. Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. "Вы видите... страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными (снарядами - ред.). В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить", - рассказал сотрудник предприятия.В результате обстрела пострадал один рабочий.По словам коммунальщиков, украинский обстрел продолжался около полутора часов.Сотрудник предприятия отметил, что оно — единственное в Ясиноватой, теперь у города будут проблемы с вывозом мусора. "Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. ... Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность", - добавил он.Повреждено минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель."Пострадали все машины. Весна-лето — транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на частях снарядов, которые упали на территории автобазу, рабочие нашли надписи на английском языке.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898146070.html

https://ria.ru/20230920/snaryady-1897600996.html

ясиноватая

челябинская область

волновахский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, челябинская область, волновахский район, в мире