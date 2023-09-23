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ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:11
2023-09-23T01:11
2023-09-23T02:05
специальная военная операция на украине
ясиноватая
челябинская область
волновахский район
в мире
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 23 сен - РИА Новости. Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области, передает корреспондент РИА Новости.Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. "Вы видите... страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными (снарядами - ред.). В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить", - рассказал сотрудник предприятия.В результате обстрела пострадал один рабочий.По словам коммунальщиков, украинский обстрел продолжался около полутора часов.Сотрудник предприятия отметил, что оно — единственное в Ясиноватой, теперь у города будут проблемы с вывозом мусора. "Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. ... Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность", - добавил он.Повреждено минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель."Пострадали все машины. Весна-лето — транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на частях снарядов, которые упали на территории автобазу, рабочие нашли надписи на английском языке.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898146070.html
https://ria.ru/20230920/snaryady-1897600996.html
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ясиноватая, челябинская область, волновахский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Челябинская область, Волновахский район, В мире
ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
ВСУ кассетными снарядами НАТО уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 23 сен - РИА Новости.
Кассетные снаряды, переданные странами НАТО, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" в Ясиноватой в ДНР, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области, передает
корреспондент РИА Новости.
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
"Вы видите... страх, ужас, конторы нет... Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными (снарядами - ред.). В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить", - рассказал сотрудник предприятия.
В результате обстрела пострадал один рабочий.
По словам коммунальщиков, украинский обстрел продолжался около полутора часов.
Сотрудник предприятия отметил, что оно — единственное в Ясиноватой, теперь у города будут проблемы с вывозом мусора. "Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. ... Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность", - добавил он.
Повреждено минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель.
"Пострадали все машины. Весна-лето — транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на частях снарядов, которые упали на территории автобазу, рабочие нашли надписи на английском языке.
ВСУ более ста раз применяли по Донецку кассетные снаряды с начала августа