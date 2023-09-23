https://ria.ru/20230923/sunak-1898208185.html

Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос

Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2023

Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос

Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимальной отметки после объявления об ослаблении намеченной климатической политики... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:27

2023-09-23T15:27

2023-09-23T15:27

в мире

великобритания

риши сунак

кир стармер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимальной отметки после объявления об ослаблении намеченной климатической политики по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, передает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov. Днем ранее были опубликованы результаты опроса компании Ipsos, согласно которым проводимая правящей Консервативной партией Британии политика по охране окружающей среды не вызывает доверия у более 60% британцев. "Уровень популярности Риши Сунака находится на самой низкой отметке с тех пор, как он стал премьер-министром", - передает телеканал. Отмечается, что сейчас только 23% респондентов заявляют, что положительно относятся к премьер-министру, при этом еще летом их количество составляло 26%. По данным опроса YouGov, 68% опрошенных относятся к Сунаку отрицательно. Кроме того, упала поддержка лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера: о положительном отношении к нему сейчас заявляют лишь 30% британцев по сравнению с 35% в конце августа. Опрос проводился с 21 по 22 сентября, в нем приняли участие более 2 тысяч взрослых британцев. В среду британский премьер-министр Риши Сунак объявил о более мягком подходе к реализации проекта по достижению углеродной нейтральности Британии к 2050 году: правительство отвергло планы по налогообложению мясного животноводства и отложило запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2035 года вместо изначально запланированного 2030 года, замена обогревательных котлов на тепловые насосы новейшей конструкции в жилых домах не будет являться обязательной. В своем выступлении Сунак объяснил, что правительство меняет подход к достижению углеродной нейтральности, чтобы облегчить нагрузку на работающих людей. Премьер пообещал, что, несмотря на отказ от ряда жестких мер, Британия достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.

https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898155424.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897717550.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер