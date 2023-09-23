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Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2023
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15:27 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/sunak-1898208185.html
Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос
Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2023
Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос
Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимальной отметки после объявления об ослаблении намеченной климатической политики... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:27
2023-09-23T15:27
в мире
великобритания
риши сунак
кир стармер
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимальной отметки после объявления об ослаблении намеченной климатической политики по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, передает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov. Днем ранее были опубликованы результаты опроса компании Ipsos, согласно которым проводимая правящей Консервативной партией Британии политика по охране окружающей среды не вызывает доверия у более 60% британцев. "Уровень популярности Риши Сунака находится на самой низкой отметке с тех пор, как он стал премьер-министром", - передает телеканал. Отмечается, что сейчас только 23% респондентов заявляют, что положительно относятся к премьер-министру, при этом еще летом их количество составляло 26%. По данным опроса YouGov, 68% опрошенных относятся к Сунаку отрицательно. Кроме того, упала поддержка лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера: о положительном отношении к нему сейчас заявляют лишь 30% британцев по сравнению с 35% в конце августа. Опрос проводился с 21 по 22 сентября, в нем приняли участие более 2 тысяч взрослых британцев. В среду британский премьер-министр Риши Сунак объявил о более мягком подходе к реализации проекта по достижению углеродной нейтральности Британии к 2050 году: правительство отвергло планы по налогообложению мясного животноводства и отложило запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2035 года вместо изначально запланированного 2030 года, замена обогревательных котлов на тепловые насосы новейшей конструкции в жилых домах не будет являться обязательной. В своем выступлении Сунак объяснил, что правительство меняет подход к достижению углеродной нейтральности, чтобы облегчить нагрузку на работающих людей. Премьер пообещал, что, несмотря на отказ от ряда жестких мер, Британия достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.
https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898155424.html
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60
в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер
Уровень поддержки премьера Британии снизился до минимума, показал опрос

Опрос YouGov: уровень поддержки премьера Британии Сунака снизился до минимума

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимальной отметки после объявления об ослаблении намеченной климатической политики по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, передает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov.
Днем ранее были опубликованы результаты опроса компании Ipsos, согласно которым проводимая правящей Консервативной партией Британии политика по охране окружающей среды не вызывает доверия у более 60% британцев.
"Уровень популярности Риши Сунака находится на самой низкой отметке с тех пор, как он стал премьер-министром", - передает телеканал.
Отмечается, что сейчас только 23% респондентов заявляют, что положительно относятся к премьер-министру, при этом еще летом их количество составляло 26%. По данным опроса YouGov, 68% опрошенных относятся к Сунаку отрицательно. Кроме того, упала поддержка лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера: о положительном отношении к нему сейчас заявляют лишь 30% британцев по сравнению с 35% в конце августа.
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Опрос проводился с 21 по 22 сентября, в нем приняли участие более 2 тысяч взрослых британцев.
В среду британский премьер-министр Риши Сунак объявил о более мягком подходе к реализации проекта по достижению углеродной нейтральности Британии к 2050 году: правительство отвергло планы по налогообложению мясного животноводства и отложило запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2035 года вместо изначально запланированного 2030 года, замена обогревательных котлов на тепловые насосы новейшей конструкции в жилых домах не будет являться обязательной. В своем выступлении Сунак объяснил, что правительство меняет подход к достижению углеродной нейтральности, чтобы облегчить нагрузку на работающих людей. Премьер пообещал, что, несмотря на отказ от ряда жестких мер, Британия достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.
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