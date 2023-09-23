https://ria.ru/20230923/storm_shadow-1898151052.html

В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю - РИА Новости, 23.09.2023

В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, что Киев нанес удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T02:38

2023-09-23T02:38

2023-09-23T02:47

севастополь

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, что Киев нанес удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow."Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину", - сказал он после просьбы прокомментировать информацию о том, что удар по Севастополю был нанесен Storm Shadow.При этом Ахмад не ответил на просьбу подтвердить, использовались ли ракеты именно этого типа.Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнило Минобороны, повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские ракеты Storm Shadow.Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".Британия и Франция поставляют Storm Shadow Киеву в рамках западной военной помощи. Данная ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230922/sevastopol-1898124642.html

https://ria.ru/20230920/rakety-1897644139.html

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