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В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю - РИА Новости, 23.09.2023
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02:38 23.09.2023 (обновлено: 02:47 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/storm_shadow-1898151052.html
В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю
В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю - РИА Новости, 23.09.2023
В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю
Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, что Киев нанес удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T02:38
2023-09-23T02:47
севастополь
украина
киев
в мире
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, что Киев нанес удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow."Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину", - сказал он после просьбы прокомментировать информацию о том, что удар по Севастополю был нанесен Storm Shadow.При этом Ахмад не ответил на просьбу подтвердить, использовались ли ракеты именно этого типа.Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнило Минобороны, повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские ракеты Storm Shadow.Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".Британия и Франция поставляют Storm Shadow Киеву в рамках западной военной помощи. Данная ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230922/sevastopol-1898124642.html
https://ria.ru/20230920/rakety-1897644139.html
севастополь
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севастополь, украина, киев, в мире
Севастополь, Украина, Киев, В мире
В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

МИД Британии отказался комментировать удар Storm Shadow по базе ЧФ в Севастополе

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, что Киев нанес удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow.
"Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину", - сказал он после просьбы прокомментировать информацию о том, что удар по Севастополю был нанесен Storm Shadow.
При этом Ахмад не ответил на просьбу подтвердить, использовались ли ракеты именно этого типа.
Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнило Минобороны, повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.
Последствия удара в Севастополе
Из Севастополя вывезли часть сбитой ракеты ВСУ
Вчера, 20:40
Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что для атаки использовались британские ракеты Storm Shadow.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
Британия и Франция поставляют Storm Shadow Киеву в рамках западной военной помощи. Данная ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Лондон объявил о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow
20 сентября, 19:55
 
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