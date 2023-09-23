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Житель Подмосковья поссорился с бывшей возлюбленной и попытался ее сжечь
Житель Подмосковья поссорился с бывшей возлюбленной и попытался ее сжечь - РИА Новости, 24.09.2023
Житель Подмосковья поссорился с бывшей возлюбленной и попытался ее сжечь
Житель подмосковного Серпухова, поссорившись с бывшей возлюбленной, облил ее горючей жидкостью и поджег, преступника ищут, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:23
2023-09-23T23:23
2023-09-24T05:41
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Серпухова, поссорившись с бывшей возлюбленной, облил ее горючей жидкостью и поджег, преступника ищут, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.По данным ведомства, 23 сентября возле одного из домов на улице Космонавтов в Серпухове во время ссоры мужчина 1974 года рождения облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджег ее. Пострадавшая госпитализирована."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, а также установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в главке.
https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), серпухов
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Серпухов
Житель Подмосковья поссорился с бывшей возлюбленной и попытался ее сжечь
Житель Серпухова в ссоре с бывшей девушкой облил ее горючей жидкостью и поджег