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"Кто этот клоун?": представитель ВСУ вызвал ярость в США

"Кто этот клоун?": представитель ВСУ вызвал ярость в США - РИА Новости, 23.09.2023

"Кто этот клоун?": представитель ВСУ вызвал ярость в США

Журналист и телеведущий Грег Гатфелд раскритиковал американского трансгендера на службе в ВСУ Сару Эштон-Чирилло, ранее выступившую с угрозами в адрес... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:06

2023-09-23T03:06

2023-09-23T03:06

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Журналист и телеведущий Грег Гатфелд раскритиковал американского трансгендера на службе в ВСУ Сару Эштон-Чирилло, ранее выступившую с угрозами в адрес российских журналистов.Как напомнил телеведущий, на прошлой неделе сенатор Джей Ди Вэнс направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом "кто это, черт возьми, такой" и почему гражданин США, "он, она или оно", выступает официальным представителем иностранного правительства."Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ, и кто за все это платит?" – задался вопросом Гатфелд. По его словам, на письмо сенатора Эштон-Чирилло, "этот сумасшедший", ответил "странным видео", в котором упрекнул представителя конгресса за "стереотипы о гендерном хаосе", пока Украина "борется за глобальную свободу"."Прости, приятель, но это заявление о "гендерном хаосе", можно было бы воспринимать всерьез, если бы его сказал кто-то другой, а не мужик по имени Сара", - сыронизировал журналист.Он также задался вопросом, кто продвигал Эштон-Чирилло, имеющего звание младшего сержанта армии США, по службе. "Видимо, принадлежность к меньшинству открывает все двери, и не только в женскую раздевалку", - пошутил Гатфелд.При этом журналист отметил, что ситуация с Эштон-Чирилло схожа с происходящим в нынешней американской администрации. Он, в частности, вспомнил об уволенном за кражу багажа в аэропорту "небинарном" экс-сотруднике минэнерго США Сэме Бринтоне и "первом американском адмирале-трансгендере" Рейчел Левин.Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала ролик, в котором угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что он "заплатит". При этом она не указывала, о ком идет речь. После этого видео глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев пообещал обратиться в Следственный комитет и ФСБ.В среду командование украинской теробороны отстранило Эштон-Чирилло от должности "на время проведения расследования". Отмечается, что ее заявления не были одобрены командованием ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230920/kritika-1897668295.html

https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896624981.html

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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины, фсб, валерий фадеев