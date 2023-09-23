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Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 23.09.2023 (обновлено: 00:13 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898256481.html
Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro
Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro - РИА Новости, 24.09.2023
Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T21:04
2023-09-24T00:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна техника, передвигающаяся по полевой дороге. В нескольких сотнях метров от нее стоит подбитая БМП ВСУ. При подъезде к лесополосе в левый борт движущейся бронемашины попала ракета из переносного противотанкового комплекса. После подбития MaxxPro загорелась и взорвалась. Части ее разлетелись в воздухе, поднялся белый дым.США поставили Украине бронированные автомобили MRAP International MaxxPro в рамках пакетов военной помощи.В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы нанесли удары по позициям ВСУ возле сел Работино и Вербовое в Запорожской области, уничтожив до двадцати украинских военных.
https://ria.ru/20230627/oshkosh-1880614194.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

Российский спецназ "Осман" подбил американский броневик MaxxPro ВСУ у Вербового

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна техника, передвигающаяся по полевой дороге. В нескольких сотнях метров от нее стоит подбитая БМП ВСУ. При подъезде к лесополосе в левый борт движущейся бронемашины попала ракета из переносного противотанкового комплекса. После подбития MaxxPro загорелась и взорвалась. Части ее разлетелись в воздухе, поднялся белый дым.
США поставили Украине бронированные автомобили MRAP International MaxxPro в рамках пакетов военной помощи.
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы нанесли удары по позициям ВСУ возле сел Работино и Вербовое в Запорожской области, уничтожив до двадцати украинских военных.
Уничтожение колонны боевой техники ВСУ иностранного производства
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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