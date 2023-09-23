https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898256481.html

Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro - РИА Новости, 24.09.2023

Спецназ "Осман" поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T21:04

2023-09-23T21:04

2023-09-24T00:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видна техника, передвигающаяся по полевой дороге. В нескольких сотнях метров от нее стоит подбитая БМП ВСУ. При подъезде к лесополосе в левый борт движущейся бронемашины попала ракета из переносного противотанкового комплекса. После подбития MaxxPro загорелась и взорвалась. Части ее разлетелись в воздухе, поднялся белый дым.США поставили Украине бронированные автомобили MRAP International MaxxPro в рамках пакетов военной помощи.В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы нанесли удары по позициям ВСУ возле сел Работино и Вербовое в Запорожской области, уничтожив до двадцати украинских военных.

https://ria.ru/20230627/oshkosh-1880614194.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область