https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898196205.html
Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму
Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму - РИА Новости, 23.09.2023
Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских противокорабельных ракет "Нептун" и 37 дронов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:36
2023-09-23T13:36
2023-09-23T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских противокорабельных ракет "Нептун" и 37 дронов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму
Минобороны: ПВО за неделю сбила в Крыму пять ракет "Нептун" и 37 дронов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских противокорабельных ракет "Нептун" и 37 дронов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала