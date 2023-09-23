https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898196205.html

Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму

Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму - РИА Новости, 23.09.2023

Российская ПВО за неделю сбила пять ракет "Нептун" и 37 дронов в Крыму

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских противокорабельных ракет "Нептун" и 37 дронов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:36

2023-09-23T13:36

2023-09-23T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских противокорабельных ракет "Нептун" и 37 дронов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия