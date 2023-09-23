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Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.09.2023 (обновлено: 13:59 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2023
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА
Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:20
2023-09-23T13:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow" две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 477 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 7067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12071 танк и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6502 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13351 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow" две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 477 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 7067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12071 танк и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6502 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13351 единица специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА
Вчера, 13:20
 
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