https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html

Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА

Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА - РИА Новости, 23.09.2023

Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:20

2023-09-23T13:20

2023-09-23T13:59

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow" две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 477 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 7067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12071 танк и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6502 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13351 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире