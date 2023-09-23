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ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
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13:09 23.09.2023 (обновлено: 13:16 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192230.html
ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ
ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:09
2023-09-23T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В период с 17 по 23 сентября 2023 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192899.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 12 ударов по складам и объектам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В период с 17 по 23 сентября 2023 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Там уточнили, что в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.
Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в министерстве.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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