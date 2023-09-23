https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192230.html

ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ

ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023

ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:09

2023-09-23T13:09

2023-09-23T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб обеспечению и боевым возможностям украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В период с 17 по 23 сентября 2023 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.Также "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898192899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина