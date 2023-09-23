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"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.09.2023 (обновлено: 14:30 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/solntsepek-1898161660.html
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:00
2023-09-23T14:30
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
клещеевка
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.&quot;Расчетами тяжелых огнеметных систем &quot;Солнцепек&quot; нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Малоильиновке&quot;, — сказал он.Также, по его словам, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты 5-й штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.Начальник пресс-центра также сообщил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
россия
красногоровка
клещеевка
донецкая народная республика
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россия, красногоровка, клещеевка, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ

"Солнцепеки" нанесли удар по ВСУ в Красногоровке, Клещеевке и Малоильиновке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
«

"Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Малоильиновке", — сказал он.

Также, по его словам, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты 5-й штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.
Начальник пресс-центра также сообщил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасногоровкаКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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