https://ria.ru/20230923/solntsepek-1898161660.html
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:00
2023-09-23T08:00
2023-09-23T14:30
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
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донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Малоильиновке", — сказал он.Также, по его словам, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты 5-й штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.Начальник пресс-центра также сообщил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
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россия, красногоровка, клещеевка, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность
"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" нанесли удар по ВСУ в Красногоровке, Клещеевке и Малоильиновке