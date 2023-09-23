https://ria.ru/20230923/skeyt-park-1898191547.html
Скейт-парк и памп-трек появились в поймах Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Скейт-парк и памп-трек появились в поймах Шмелевки и Кузнецовки в Москве - РИА Новости, 23.09.2023
Скейт-парк и памп-трек появились в поймах Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили скейт-парк и памп-трек в ходе благоустройства парка, расположенного в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:03
2023-09-23T13:03
2023-09-23T13:03
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили скейт-парк и памп-трек в ходе благоустройства парка, расположенного в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В этом году реализовали значимый проект - провели благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В западном спортивном кластере, который появился на месте снесенных гаражей около станции метро "Зябликово", сделали современные скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков. Он отметил, что конфигурация скейт-парка разработана в соответствии с запросом сообщества спортсменов новых олимпийских дисциплин на доступные площадки для регулярных занятий. "Площадь скейт-парка составляет 800 квадратных метров, его центральным элементом стал боул - специальная чаша, вокруг которой обустроена стрит секция с разноуровневым каскадом фигур. Пространство поделено по уровню подготовки посетителей. Памп-трек представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов, ее длина составляет 51 метр. Площадка рассчитана на все возрастные категории", - сказал Бирюков. Он сообщил, что в этом спорткластере обустроены две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, три поля для стритбола, две площадки для большого тенниса, зоны с силовыми тренажерами и столами для игры в пинг-понг и шахматы. Кроме того, там появилось поле для мини-футбола с покрытием из искусственной травы, рядом располагаются павильон и трибуны. Для детей организовали две спортивно-игровые площадки.
https://ria.ru/20230922/blagoustroystvo-1897937425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили скейт-парк и памп-трек в ходе благоустройства парка, расположенного в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"В этом году реализовали значимый проект - провели благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. В западном спортивном кластере, который появился на месте снесенных гаражей около станции метро "Зябликово", сделали современные скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков.
Он отметил, что конфигурация скейт-парка разработана в соответствии с запросом сообщества спортсменов новых олимпийских дисциплин на доступные площадки для регулярных занятий.
"Площадь скейт-парка составляет 800 квадратных метров, его центральным элементом стал боул - специальная чаша, вокруг которой обустроена стрит секция с разноуровневым каскадом фигур. Пространство поделено по уровню подготовки посетителей. Памп-трек представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов, ее длина составляет 51 метр. Площадка рассчитана на все возрастные категории", - сказал Бирюков.
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Он сообщил, что в этом спорткластере обустроены две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, три поля для стритбола, две площадки для большого тенниса, зоны с силовыми тренажерами и столами для игры в пинг-понг и шахматы.
Кроме того, там появилось поле для мини-футбола с покрытием из искусственной травы, рядом располагаются павильон и трибуны. Для детей организовали две спортивно-игровые площадки.