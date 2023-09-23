https://ria.ru/20230923/skatyvanie-1898240182.html
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:28
2023-09-23T19:28
2023-09-23T19:29
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне."Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - сказал Лавров.Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего"."Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей организации", - пояснил министр.
https://ria.ru/20230923/sekretariat-1898239857.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная ассамблея оон, оон, в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Лавров: в общих интересах — не допустить скатывания к большой войне