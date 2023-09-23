https://ria.ru/20230923/skatyvanie-1898240182.html

Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне

Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:28

2023-09-23T19:28

2023-09-23T19:29

генеральная ассамблея оон

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в мире

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне."Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - сказал Лавров.Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего"."Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей организации", - пояснил министр.

https://ria.ru/20230923/sekretariat-1898239857.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239737.html

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генеральная ассамблея оон, оон, в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш