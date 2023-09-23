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Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне - РИА Новости, 23.09.2023
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19:28 23.09.2023 (обновлено: 19:29 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/skatyvanie-1898240182.html
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:28
2023-09-23T19:29
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне."Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - сказал Лавров.Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего"."Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей организации", - пояснил министр.
https://ria.ru/20230923/sekretariat-1898239857.html
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генеральная ассамблея оон, оон, в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне

Лавров: в общих интересах — не допустить скатывания к большой войне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне.
«
"Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН
Вчера, 19:26
Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего".
«
"Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей организации", - пояснил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Генеральная Ассамблея ООНООНВ миреРоссияСергей ЛавровАнтониу Гутерреш
 
 
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