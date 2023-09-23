https://ria.ru/20230923/sistema-1898145929.html
Систему ФГИС "Моя школа" расширили на детсады и допобразование
Систему ФГИС "Моя школа" расширили на детсады и допобразование - РИА Новости, 23.09.2023
Систему ФГИС "Моя школа" расширили на детсады и допобразование
Функционал системы ФГИС "Моя школа" расширили на детские сады и дополнительное образование детей и взрослых, соответствующее постановление правительства России... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:15
2023-09-23T00:15
2023-09-23T00:15
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общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Функционал системы ФГИС "Моя школа" расширили на детские сады и дополнительное образование детей и взрослых, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно федеральному закону "Об образовании", в главу 7 "Общее образование" входит и подраздел "Дошкольное образование". В предыдущей редакции документа пункт, в который вносятся изменения, касался только начального, основного и среднего общего образования, а также среднего профессионального. "Подпункт "а" изложить в следующей редакции: в целях поддержки системы образования и создания благоприятных условий для ее функционирования в сфере общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе. Кроме того, пользователи платформы получат возможность проводить онлайн-трансляции занятий, создавать сообщества образовательных организаций, например, группы по интересам учащихся, сообщества педагогов. К реализации отдельных функций платформы, например, созданию чатов и видеоконференций для пользователей будет привлечена организация "Компания ВК", а до 1 января 2025 года систему переведут на единую цифровую платформу "Гостех". Все российские школы и колледжи с 1 января 2023 года перешли на использование государственных информационных систем в рамках образовательных программ, ФГИС "Моя школа" - единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, он объединяет в себе такие сервисы, как электронный дневник, библиотека учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другие.
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россия, общество
Систему ФГИС "Моя школа" расширили на детсады и допобразование
Систему ФГИС "Моя школа" расширили на детсады допобразование детей и взрослых
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Функционал системы ФГИС "Моя школа" расширили на детские сады и дополнительное образование детей и взрослых, соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно федеральному закону "Об образовании", в главу 7 "Общее образование" входит и подраздел "Дошкольное образование". В предыдущей редакции документа пункт, в который вносятся изменения, касался только начального, основного и среднего общего образования, а также среднего профессионального.
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"Подпункт "а" изложить в следующей редакции: в целях поддержки системы образования и создания благоприятных условий для ее функционирования в сфере общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе.
Кроме того, пользователи платформы получат возможность проводить онлайн-трансляции занятий, создавать сообщества образовательных организаций, например, группы по интересам учащихся, сообщества педагогов.
К реализации отдельных функций платформы, например, созданию чатов и видеоконференций для пользователей будет привлечена организация "Компания ВК", а до 1 января 2025 года систему переведут на единую цифровую платформу "Гостех".
Все российские школы и колледжи с 1 января 2023 года перешли на использование государственных информационных систем в рамках образовательных программ, ФГИС "Моя школа" - единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам, он объединяет в себе такие сервисы, как электронный дневник, библиотека учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другие.
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