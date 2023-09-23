https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html

Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией - РИА Новости, 23.09.2023

Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T01:39

2023-09-23T01:39

2023-09-23T05:27

нигер

франция

антониу гутерреш

оон

мохамед базум

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации."Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Абдраман в эфире телеканала RTN. По словам представителя переходного правительства, Гутерреш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего "удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН".Согласно заявлению, находящиеся у власти в Нигере военные решительно осуждают решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела государства. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

https://ria.ru/20230921/oon-1897839168.html

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