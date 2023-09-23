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Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией - РИА Новости, 23.09.2023
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01:39 23.09.2023 (обновлено: 05:27 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html
Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией
Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией - РИА Новости, 23.09.2023
Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией
Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:39
2023-09-23T05:27
нигер
франция
антониу гутерреш
оон
мохамед базум
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации."Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Абдраман в эфире телеканала RTN. По словам представителя переходного правительства, Гутерреш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего "удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН".Согласно заявлению, находящиеся у власти в Нигере военные решительно осуждают решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела государства. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
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нигер, франция, антониу гутерреш, оон, мохамед базум, в мире
Нигер, Франция, Антониу Гутерреш, ООН, Мохамед Базум, В мире
Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

Военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией против новой власти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации.
«
"Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Абдраман в эфире телеканала RTN.
По словам представителя переходного правительства, Гутерреш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего "удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН".
Согласно заявлению, находящиеся у власти в Нигере военные решительно осуждают решение генсека ООН, назвав его вмешательством во внутренние дела государства.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 17:22
 
НигерФранцияАнтониу ГутеррешООНМохамед БазумВ мире
 
 
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