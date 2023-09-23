https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898181982.html
Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта
Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 23.09.2023
Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:40
2023-09-23T11:40
2023-09-23T11:41
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении. Движение было приостановлено утром в субботу.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта
Севастопольскую бухту открыли для движения морского пассажирского транспорта