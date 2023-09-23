https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898181982.html

Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта

Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 23.09.2023

Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:40

2023-09-23T11:40

2023-09-23T11:41

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении. Движение было приостановлено утром в субботу.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь