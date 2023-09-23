https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html

В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность

В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2023

В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность

Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T10:26

2023-09-23T10:26

2023-09-23T10:39

севастополь

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ , 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности."Отбой ракетной опасности!", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230922/udar-1898108232.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность