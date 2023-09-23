https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2023
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность
Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:26
2023-09-23T10:26
2023-09-23T10:39
севастополь
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ , 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности."Отбой ракетной опасности!", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/udar-1898108232.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность
Глава Севастополя заявил об отбое объявленной повторно ракетной опасности