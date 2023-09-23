Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 23.09.2023 (обновлено: 10:39 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2023
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность
Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:26
2023-09-23T10:39
севастополь
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ , 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности."Отбой ракетной опасности!", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/udar-1898108232.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе отменили объявленную повторно ракетную опасность

Глава Севастополя заявил об отбое объявленной повторно ракетной опасности

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ , 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная второй раз в субботу в Севастополе, отменена, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности.
"Отбой ракетной опасности!", - написал Развожаев.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Губернатор Севастополя заявил, что ударов по энергообъектам не было
22 сентября, 19:10
 
СевастопольБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала