https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173892.html
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности
Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:11
2023-09-23T10:11
2023-09-23T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!" - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности
Развожаев предупредил о новой ракетной опасности в Севастополе