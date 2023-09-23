https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173892.html

Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности

Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023

Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности

Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T10:11

2023-09-23T10:11

2023-09-23T10:16

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!" - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, михаил развожаев