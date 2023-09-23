Рейтинг@Mail.ru
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 23.09.2023 (обновлено: 10:16 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173892.html
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности
Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:11
2023-09-23T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:383:2048:1535_1920x0_80_0_0_7b017f7666fce7f7c4070f540af3b0d7.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!" - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b8851ac77a005528d21edea33d8b2fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Власти Севастополя предупредили о новой ракетной опасности

Развожаев предупредил о новой ракетной опасности в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Петросян
Перейти в медиабанк
Порт в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная и воздушная опасность вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее утром в субботу ПВО отработала в регионе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки, на северной стороне города, сообщили власти.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!" - написал Развожаев.
Кибератака - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
22 сентября, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала