https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173705.html

Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе

Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе - РИА Новости, 23.09.2023

Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T10:09

2023-09-23T10:09

2023-09-23T10:10

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе.Ракетная опасность была объявлена утром в субботу на фоне ракетной атаки на город."Отбой ракетной опасности", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность