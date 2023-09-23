https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173705.html
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе - РИА Новости, 23.09.2023
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:09
2023-09-23T10:09
2023-09-23T10:10
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе.Ракетная опасность была объявлена утром в субботу на фоне ракетной атаки на город."Отбой ракетной опасности", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе
Глава Севастополя Развожаев заявил об отмене ракетной и авиационной опасности