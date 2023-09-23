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Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе - РИА Новости, 23.09.2023
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10:09 23.09.2023 (обновлено: 10:10 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898173705.html
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе - РИА Новости, 23.09.2023
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:09
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севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе.Ракетная опасность была объявлена утром в субботу на фоне ракетной атаки на город."Отбой ракетной опасности", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html
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севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
Глава Севастополя заявил об отмене ракетной опасности в городе

Глава Севастополя Развожаев заявил об отмене ракетной и авиационной опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил об отбое ракетной опасности в регионе.
Ракетная опасность была объявлена утром в субботу на фоне ракетной атаки на город.
"Отбой ракетной опасности", - написал Развожаев.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку
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СевастопольБезопасность
 
 
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