https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898169848.html
Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности
Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023
Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:40
2023-09-23T09:40
2023-09-23T10:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
республика крым
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе отработала ПВО, по предварительной информации, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки."Внимание всем! Ракетная опасность!" - написал Развожаев.Губернатор опубликовал рекомендации действий в ситуации ракетной опасности при нахождении в доме и квартире, на улице и в транспорте.Ранее в Севастополе перекрыли рейд в Севастопольской бухте, остановив движение катеров и парома.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев
Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности
Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности в регионе
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости.
Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе отработала ПВО, по предварительной информации, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки.
"Внимание всем! Ракетная опасность!" - написал Развожаев.
Губернатор опубликовал рекомендации действий в ситуации ракетной опасности при нахождении в доме и квартире, на улице и в транспорте.
Ранее в Севастополе перекрыли рейд в Севастопольской бухте, остановив движение катеров и парома.
Киев
в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ
. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне, сообщил губернатор.
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку