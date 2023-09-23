https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898169848.html

Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности

Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности - РИА Новости, 23.09.2023

Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T09:40

2023-09-23T09:40

2023-09-23T10:00

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

республика крым

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе отработала ПВО, по предварительной информации, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки."Внимание всем! Ракетная опасность!" - написал Развожаев.Губернатор опубликовал рекомендации действий в ситуации ракетной опасности при нахождении в доме и квартире, на улице и в транспорте.Ранее в Севастополе перекрыли рейд в Севастопольской бухте, остановив движение катеров и парома.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне, сообщил губернатор.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, республика крым, михаил развожаев