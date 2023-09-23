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В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку - РИА Новости, 23.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 23.09.2023 (обновлено: 14:22 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку - РИА Новости, 23.09.2023
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку
По предварительной информации, в Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:04
2023-09-23T14:22
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. По предварительной информации, в Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале."Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", — уточнил он.Глава города добавил, что на место происшествия выехали сотрудники спецслужб.Развожаев попросил жителей города сохранять спокойствие.Накануне Киев нанес ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html
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республика крым, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку

Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. По предварительной информации, в Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«
"Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", — уточнил он.
Глава города добавил, что на место происшествия выехали сотрудники спецслужб.
Развожаев попросил жителей города сохранять спокойствие.
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Накануне Киев нанес ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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