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Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования - РИА Новости, 23.09.2023
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03:54 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/senator-1898153519.html
Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования
Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования - РИА Новости, 23.09.2023
Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования
Обвиненный в коррупции сенатор США Роберт Менендес объяснил призывы к отставке своей принадлежностью к латиноамериканцам и заявил, что никуда не уйдет с поста. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:54
2023-09-23T03:54
сша
нью-джерси
египет
роберт менендес
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор США Роберт Менендес объяснил призывы к отставке своей принадлежностью к латиноамериканцам и заявил, что никуда не уйдет с поста. "Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности… Я заметил, как некоторые поспешили осудить "латиноса" и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду", - цитирует заявление сенатора издание Hill. Как сообщалось, Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям. Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу". Демократ из Нью-Джерси, известный в том числе своей многолетней антироссийской позицией, обвиняется в коррупции, в том числе в оказании содействия за крупные взятки властям Египта и помощи подельникам-бизнесменам в закрытии уголовных дел. Менендес, у которого при обыске нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов, выразил уверенность в том, что его дело благополучно разрешится, когда будут представлены все факты, и пообещал продолжать свою "важную работу", не отвлекаясь на безосновательные обвинения. Это второе обвинение, которое выдвигают против сенатора за восемь лет: в ноябре 2017 года присяжные на процессе по обвинению во взятках от богатого окулиста из Флориды шесть дней совещались, но так и не вынесли общего решения, и суд прекратил производство.
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сша, нью-джерси, египет, роберт менендес, в мире
США, Нью-Джерси, Египет, Роберт Менендес, В мире
Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования

Обвиненный в коррупции сенатор США Менендес объяснил преследование расизмом

© AP Photo / Erin Schaff/The New York TimesСенатор США Роберт Менендес
Сенатор США Роберт Менендес - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times
Сенатор США Роберт Менендес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор США Роберт Менендес объяснил призывы к отставке своей принадлежностью к латиноамериканцам и заявил, что никуда не уйдет с поста.
«
"Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности… Я заметил, как некоторые поспешили осудить "латиноса" и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду", - цитирует заявление сенатора издание Hill.
Как сообщалось, Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям.
Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу".
Демократ из Нью-Джерси, известный в том числе своей многолетней антироссийской позицией, обвиняется в коррупции, в том числе в оказании содействия за крупные взятки властям Египта и помощи подельникам-бизнесменам в закрытии уголовных дел.
Менендес, у которого при обыске нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов, выразил уверенность в том, что его дело благополучно разрешится, когда будут представлены все факты, и пообещал продолжать свою "важную работу", не отвлекаясь на безосновательные обвинения.
Это второе обвинение, которое выдвигают против сенатора за восемь лет: в ноябре 2017 года присяжные на процессе по обвинению во взятках от богатого окулиста из Флориды шесть дней совещались, но так и не вынесли общего решения, и суд прекратил производство.
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