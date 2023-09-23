https://ria.ru/20230923/senator-1898153519.html

Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования

Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования - РИА Новости, 23.09.2023

Обвиненный в коррупции сенатор США объяснил причину своего преследования

Обвиненный в коррупции сенатор США Роберт Менендес объяснил призывы к отставке своей принадлежностью к латиноамериканцам и заявил, что никуда не уйдет с поста. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:54

2023-09-23T03:54

2023-09-23T03:54

сша

нью-джерси

египет

роберт менендес

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Обвиненный в коррупции сенатор США Роберт Менендес объяснил призывы к отставке своей принадлежностью к латиноамериканцам и заявил, что никуда не уйдет с поста. "Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности… Я заметил, как некоторые поспешили осудить "латиноса" и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду", - цитирует заявление сенатора издание Hill. Как сообщалось, Менендес на время разбирательства уйдет с поста главы комитета по международным отношениям. Сам сенатор ранее заявил, что его оболгали, а прокуратура, выдвигая претензии, неверно интерпретирует "нормальную парламентскую работу". Демократ из Нью-Джерси, известный в том числе своей многолетней антироссийской позицией, обвиняется в коррупции, в том числе в оказании содействия за крупные взятки властям Египта и помощи подельникам-бизнесменам в закрытии уголовных дел. Менендес, у которого при обыске нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов, выразил уверенность в том, что его дело благополучно разрешится, когда будут представлены все факты, и пообещал продолжать свою "важную работу", не отвлекаясь на безосновательные обвинения. Это второе обвинение, которое выдвигают против сенатора за восемь лет: в ноябре 2017 года присяжные на процессе по обвинению во взятках от богатого окулиста из Флориды шесть дней совещались, но так и не вынесли общего решения, и суд прекратил производство.

https://ria.ru/20230914/bayden-1896410824.html

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сша, нью-джерси, египет, роберт менендес, в мире