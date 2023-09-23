Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
Лавров: зерновая сделка возобновится как только заработает российская часть
© AFP 2023 / ED JONESМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
ООН, 23 сен — РИА Новости. Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания СБ ООН заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки.
"В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря (ООН — ред.)", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя заявление Гутерреша.