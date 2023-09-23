https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html

Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки

Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки

Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:54

2023-09-23T20:54

2023-09-23T21:05

в мире

россия

москва

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898254277_0:171:3078:1902_1920x0_80_0_0_91fa14231abbb196d11d46a1dc9f6b2a.jpg

ООН, 23 сен — РИА Новости. Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания СБ ООН заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки."В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря (ООН — ред.)", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя заявление Гутерреша.

https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898137361.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сергей лавров, антониу гутерреш, оон