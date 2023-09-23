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Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 23.09.2023
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20:54 23.09.2023 (обновлено: 21:05 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:54
2023-09-23T21:05
в мире
россия
москва
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания СБ ООН заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки."В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря (ООН — ред.)", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя заявление Гутерреша.
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в мире, россия, москва, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки

Лавров: зерновая сделка возобновится как только заработает российская часть

© AFP 2023 / ED JONESМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская часть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания СБ ООН заявил, что действия России подрывают усилия организации по исполнению меморандума между РФ и ООН, а многие стороны, в частности бизнес, задаются вопросом о том, действительно ли Москва хочет возобновления действия зерновой сделки.
"В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря (ООН — ред.)", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя заявление Гутерреша.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В МИД России рассказали о дискуссии Лаврова и Гутерреша по зерновой сделке
22 сентября, 22:24
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
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