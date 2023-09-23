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Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 24.09.2023
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20:15 23.09.2023 (обновлено: 00:25 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898247112.html
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 24.09.2023
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке
Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T20:15
2023-09-24T00:25
россия
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН - ред.), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки - ред.) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html
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Россия, НАТО, ООН, В мире, Цены на нефть, Москва, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерреш, Нью-Йорк (город)
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке

Лавров: РФ не отвергает предложения Гутерреша по восстановлению зерновой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш . Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН - ред.), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки - ред.) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров заявил, что "не скучал" на сессии Генассамблеи ООН
Вчера, 20:24
Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Генсек ООН пытается восстановить зерновую сделку, заявил Лавров
Вчера, 20:18
 
РоссияНАТОООНВ миреЦены на нефтьМоскваСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНАнтониу ГутеррешНью-Йорк (город)
 
 
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