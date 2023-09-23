https://ria.ru/20230923/sdelka-1898247112.html
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 24.09.2023
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке
Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T20:15
2023-09-23T20:15
2023-09-24T00:25
россия
нато
оон
в мире
цены на нефть
москва
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818874819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e73fc53ea738d65b13214573f668f52.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН - ред.), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки - ред.) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898247538.html
россия
москва
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818874819_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8380f5e76753c59905a5b91ad3ad9a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, оон, в мире, цены на нефть, москва, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, нью-йорк (город)
Россия, НАТО, ООН, В мире, Цены на нефть, Москва, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерреш, Нью-Йорк (город)
Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке
Лавров: РФ не отвергает предложения Гутерреша по восстановлению зерновой сделки