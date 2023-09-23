https://ria.ru/20230923/sdelka-1898247112.html

Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке

Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 24.09.2023

Лавров прокомментировал предложения генсека ООН по зерновой сделке

Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T20:15

2023-09-23T20:15

2023-09-24T00:25

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Москва не отвергает предложения Генсека ООН Антониу Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, они сами по себе нереализуемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН - ред.), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки - ред.) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898248560.html

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