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В Казахстане заявили о необходимости искать новые рынки поставок вооружения - РИА Новости, 23.09.2023
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17:51 23.09.2023 (обновлено: 22:25 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/rynok-1898226124.html
В Казахстане заявили о необходимости искать новые рынки поставок вооружения
В Казахстане заявили о необходимости искать новые рынки поставок вооружения - РИА Новости, 23.09.2023
В Казахстане заявили о необходимости искать новые рынки поставок вооружения
Министры обороны и промышленности Казахстана обсудили вопрос поиска новых рынков для поставок оружия, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:51
2023-09-23T22:25
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АЛМА-АТА, 23 сен — РИА Новости. Министры обороны и промышленности Казахстана обсудили вопрос поиска новых рынков для поставок оружия, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.&quot;Ввиду текущей геополитической ситуации, санкционных ограничений, нарушения логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства&quot;, — указано в публикации.Кроме того, речь шла о ремонте уже имеющегося парка вооружений и военной техники, локализации производства современных образцов ВВТ и боеприпасов."Министерство обороны, как основной получатель продукции государственного оборонного заказа, готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям", — сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта ВВТ до 55 процентов, модернизации — до 35 процентов, современных производств — до 70 процентов. По его словам, это произойдет в том числе за счет предоставления кредитов по низкой ставке предприятиям оборонной промышленности через Фонд развития оборонно-промышленного комплекса республики.Как заявляли в Минобороны Казахстана, западные санкции против Москвы могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в республике военной техники российского и советского производства. При этом отмечалось, что за последние десять лет страна не приобретала бронированную технику иностранного производства.
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В Казахстане заявили о необходимости искать новые рынки поставок вооружения

Минобороны Казахстана: стране необходимо искать новые рынки поставок вооружения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 23 сен — РИА Новости. Министры обороны и промышленности Казахстана обсудили вопрос поиска новых рынков для поставок оружия, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.
«

"Ввиду текущей геополитической ситуации, санкционных ограничений, нарушения логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства", — указано в публикации.

Кроме того, речь шла о ремонте уже имеющегося парка вооружений и военной техники, локализации производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.
"Министерство обороны, как основной получатель продукции государственного оборонного заказа, готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям", — сказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.
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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта ВВТ до 55 процентов, модернизации — до 35 процентов, современных производств — до 70 процентов. По его словам, это произойдет в том числе за счет предоставления кредитов по низкой ставке предприятиям оборонной промышленности через Фонд развития оборонно-промышленного комплекса республики.
Как заявляли в Минобороны Казахстана, западные санкции против Москвы могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в республике военной техники российского и советского производства. При этом отмечалось, что за последние десять лет страна не приобретала бронированную технику иностранного производства.
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