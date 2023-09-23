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Рогозин стал сенатором от Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023
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14:39 23.09.2023 (обновлено: 15:22 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html
Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Рогозин стал сенатором от Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023
Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Экс-глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ, что стал сенатором от... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:39
2023-09-23T15:22
запорожская область
дмитрий рогозин
роскосмос
политика
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ, что стал сенатором от Запорожской области. "Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", — написал он.Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Бывший гендиректор "Роскосмоса" возглавляет группу военных советников "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.Рогозин был депутатом Госдумы с 1997-го по 2007 год, с декабря 2003-го по март 2004-го занимал пост вице-спикера нижней палаты.С 2008-го по 2011 год — постоянный представитель России при НАТО.В 2011 году Рогозина назначили заместителем председателя правительства России, на этой должности он работал до 2018-го.В 2018-2022 годах возглавлял "Роскосмос".
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html
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запорожская область, дмитрий рогозин, роскосмос, политика
Запорожская область, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Политика
Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ, что стал сенатором от Запорожской области.
«
"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", — написал он.
Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Бывший гендиректор "Роскосмоса" возглавляет группу военных советников "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.
Рогозин был депутатом Госдумы с 1997-го по 2007 год, с декабря 2003-го по март 2004-го занимал пост вице-спикера нижней палаты.
С 2008-го по 2011 год — постоянный представитель России при НАТО.
В 2011 году Рогозина назначили заместителем председателя правительства России, на этой должности он работал до 2018-го.
В 2018-2022 годах возглавлял "Роскосмос".
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