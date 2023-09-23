https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Рогозин стал сенатором от Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ, что стал сенатором от... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:39

2023-09-23T14:39

2023-09-23T15:22

запорожская область

дмитрий рогозин

роскосмос

политика

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию в СМИ, что стал сенатором от Запорожской области. "Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", — написал он.Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Бывший гендиректор "Роскосмоса" возглавляет группу военных советников "Царские волки", которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали. В феврале он вернулся в зону боевых действий.Рогозин был депутатом Госдумы с 1997-го по 2007 год, с декабря 2003-го по март 2004-го занимал пост вице-спикера нижней палаты.С 2008-го по 2011 год — постоянный представитель России при НАТО.В 2011 году Рогозина назначили заместителем председателя правительства России, на этой должности он работал до 2018-го.В 2018-2022 годах возглавлял "Роскосмос".

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, дмитрий рогозин, роскосмос, политика