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США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи, пишут СМИ
США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи, пишут СМИ
США назначили генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, контролирующей надлежащее использование Киевом предоставленной военной помощи, к... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:08
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США назначили генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, контролирующей надлежащее использование Киевом предоставленной военной помощи, к выполнению обязанностей инспектор приступит 18 октября, сообщает украинское издание "Страна.ua". "США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Команду возглавит генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, к исполнению обязанностей приступит с 18 октября", говорится в сообщении. Отмечается, что он должен будет контролировать использование помощи в размере 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года. Инспектор, как передает издание, будет сотрудничать с государственным департаментом США и наблюдателями USAID. Он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898046416.html
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в мире, украина, пентагон, страна.ua, сергей лавров, нато, сша, россия
В мире, Украина, Пентагон, Страна.ua, Сергей Лавров, НАТО, США, Россия
США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи, пишут СМИ
Страна.ua: США назначили ревизора по использованию Киевом военной помощи