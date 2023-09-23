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В Мариуполе запустили петербургский ретротрамвай - РИА Новости, 23.09.2023
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21:44 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/retrotramvay-1898259503.html
В Мариуполе запустили петербургский ретротрамвай
В Мариуполе запустили петербургский ретротрамвай - РИА Новости, 23.09.2023
В Мариуполе запустили петербургский ретротрамвай
В Мариуполе открыли движение петербургского ретротрамвая, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:44
2023-09-23T21:44
общество
мариуполь
александр беглов
воздушно-космические силы россии
санкт-петербург
владимир путин
россия
александр невский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. В Мариуполе открыли движение петербургского ретротрамвая, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "По поручению президента России Санкт-Петербург подарил Мариуполю ретротрамвай – точную копию вагонов, курсирующих по Северной столице в качестве экскурсионных. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ретротрамвай впервые отправился по маршруту", - говорится в сообщении. Отмечается, что на боковую часть вагона нанесена надпись: "Мариуполь и Санкт-Петербург – города-побратимы". Трамвайное движение в Мариуполе было восстановлено по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в январе 2023 года на праздновании 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Движение было открыто 2 мая этого года. В церемонии запуска в режиме ВКС приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Александр Беглов. Линия длиной более 10 километров была реконструирована петербургскими специалистами. Была уложена часть путей, полностью восстановлена контактная сеть, частично заменены опорные конструкции, восстановлены и заново проложены кабельные линии. Также восстановлено пять тяговых подстанций. На линии установлены новые остановки. Трамваем ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров. "Запуск трамвайной линии стал символом возвращения Мариуполя к нормальной жизни. Теперь о Петербурге мариупольцам будет напоминать новый подарок – трамвай в ретростиле. Вагоны такого дизайна курсируют по улицам Северной столицы и пользуются огромной популярностью", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время петербургские специалисты ведут ремонт трамвайного депо. Он должен быть завершен до конца этого года. Ранее сообщалось, что Петербург передал Мариуполю порядка 100 автобусов, которые работают на городских маршрутах. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было подписано 1 июня 2022 года. За это время специалистами из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому. Петербургские специалисты также восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую.
https://ria.ru/20230923/park-1898212137.html
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мариуполь
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общество, мариуполь, александр беглов, воздушно-космические силы россии, санкт-петербург, владимир путин, россия, александр невский
Общество, Мариуполь, Александр Беглов, Воздушно-космические силы России, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, Александр Невский
В Мариуполе запустили петербургский ретротрамвай

В Мариуполе открыли движение петербургского ретротрамвая

© РИА Новости / Александр СуховПриморский парк в Мариуполе
Приморский парк в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Приморский парк в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. В Мариуполе открыли движение петербургского ретротрамвая, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
«
"По поручению президента России Санкт-Петербург подарил Мариуполю ретротрамвай – точную копию вагонов, курсирующих по Северной столице в качестве экскурсионных. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ретротрамвай впервые отправился по маршруту", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на боковую часть вагона нанесена надпись: "Мариуполь и Санкт-Петербург – города-побратимы".
Трамвайное движение в Мариуполе было восстановлено по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в январе 2023 года на праздновании 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Движение было открыто 2 мая этого года. В церемонии запуска в режиме ВКС приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Александр Беглов. Линия длиной более 10 километров была реконструирована петербургскими специалистами. Была уложена часть путей, полностью восстановлена контактная сеть, частично заменены опорные конструкции, восстановлены и заново проложены кабельные линии. Также восстановлено пять тяговых подстанций. На линии установлены новые остановки. Трамваем ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров.
«
"Запуск трамвайной линии стал символом возвращения Мариуполя к нормальной жизни. Теперь о Петербурге мариупольцам будет напоминать новый подарок – трамвай в ретростиле. Вагоны такого дизайна курсируют по улицам Северной столицы и пользуются огромной популярностью", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время петербургские специалисты ведут ремонт трамвайного депо. Он должен быть завершен до конца этого года.
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Ранее сообщалось, что Петербург передал Мариуполю порядка 100 автобусов, которые работают на городских маршрутах.
Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было подписано 1 июня 2022 года. За это время специалистами из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому. Петербургские специалисты также восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую.
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ОбществоМариупольАлександр БегловВоздушно-космические силы РоссииСанкт-ПетербургВладимир ПутинРоссияАлександр Невский
 
 
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