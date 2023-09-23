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Вильфанд прогнозирует обновление в Москве столетнего температурного рекорда
Вильфанд прогнозирует обновление в Москве столетнего температурного рекорда - РИА Новости, 23.09.2023
Вильфанд прогнозирует обновление в Москве столетнего температурного рекорда
Рекорд температуры для 23 сентября в Москве - 25,4 градуса, который держится почти 100 лет, может быть побит в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:23
2023-09-23T03:23
2023-09-23T03:23
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рекорд температуры для 23 сентября в Москве - 25,4 градуса, который держится почти 100 лет, может быть побит в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что на выходных в Москве прогнозируются аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям. "Будет ли в субботу побит рекорд? Вполне вероятно. Он был установлен почти 100 лет назад. 23 сентября 1924 года была самая высокая температура - 25,4 градуса", - сказал Вильфанд. По его словам, рекорд для 24 сентября составляет 26,3 градуса. Погода в воскресенье в Москве также будет близка к этому значению.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд прогнозирует обновление в Москве столетнего температурного рекорда
Вильфанд: в Москве в субботу может быть побит столетний температурный рекорд
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рекорд температуры для 23 сентября в Москве - 25,4 градуса, который держится почти 100 лет, может быть побит в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что на выходных в Москве прогнозируются аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям.
"Будет ли в субботу побит рекорд? Вполне вероятно. Он был установлен почти 100 лет назад. 23 сентября 1924 года была самая высокая температура - 25,4 градуса", - сказал Вильфанд.
По его словам, рекорд для 24 сентября составляет 26,3 градуса. Погода в воскресенье в Москве также будет близка к этому значению.
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