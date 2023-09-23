https://ria.ru/20230923/razreshenie-1898268467.html

Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине

Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2023

Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине

Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T23:41

2023-09-23T23:41

2023-09-24T00:21

в мире

белоруссия

сергей алейник

оон

украина

александр лукашенко

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН."Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии. Очевидно, что наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца. Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что нет", - сказал глава белорусского МИД. Министр напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все возможные меры. "Как отмечает президент нашей страны Александр Лукашенко, мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее", - подчеркнул Сергей Алейник.

https://ria.ru/20230923/uchast-1898267213.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон, украина, александр лукашенко