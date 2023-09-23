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Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
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23:41 23.09.2023 (обновлено: 00:21 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/razreshenie-1898268467.html
Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине
Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине
Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:41
2023-09-24T00:21
в мире
белоруссия
сергей алейник
оон
украина
александр лукашенко
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН."Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии. Очевидно, что наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца. Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что нет", - сказал глава белорусского МИД. Министр напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все возможные меры. "Как отмечает президент нашей страны Александр Лукашенко, мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее", - подчеркнул Сергей Алейник.
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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, ООН, Украина, Александр Лукашенко
Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине

Алейник: Белоруссия сделает все для разрешения конфликта на Украине

© AP Photo / TUT.byФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / TUT.by
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«
"Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии. Очевидно, что наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца. Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что нет", - сказал глава белорусского МИД.
Министр напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все возможные меры. "Как отмечает президент нашей страны Александр Лукашенко, мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее", - подчеркнул Сергей Алейник.
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В миреБелоруссияСергей АлейникООНУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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