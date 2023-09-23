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Азербайджан начал разминировать территории, где шли боевые действия - РИА Новости, 23.09.2023
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18:04 23.09.2023 (обновлено: 18:05 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/razminirovanie-1898227527.html
Азербайджан начал разминировать территории, где шли боевые действия
Азербайджан начал разминировать территории, где шли боевые действия - РИА Новости, 23.09.2023
Азербайджан начал разминировать территории, где шли боевые действия
Вооруженные силы Азербайджана приступили к разоружению сил Карабаха и к разминированию территорий, где шли боевые действия, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:04
2023-09-23T18:05
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
степанакерт
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ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана приступили к разоружению сил Карабаха и к разминированию территорий, где шли боевые действия, заявил РИА Новости начальник пресс-службы ВС Азербайджана Анар Эйвазов. "Начали процесс разминирования. Также мы разворачиваем гуманитарные лагеря для нуждающихся, их несколько, каждый может разместить до тысячи человек. Параллельно доставляем в регион питание, воду, топливо", - сообщил Эйвазов. При этом, он не стал уточнять, когда азербайджанские силы войдут непосредственно в Ханкенди (Степанакерт). "Сейчас идет процесс разоружения сил Карабаха, мы принимаем вооружения. Число, количество, я думаю, через некоторое время посчитаем и озвучим, так как это происходит параллельно сразу на нескольких направлениях", - добавил Эйвазов. По его словам, армия Азербайджана "работает в тесной координации с российскими миротворцами для обеспечения безопасности мирного населения".
https://ria.ru/20230922/vstrecha-1898116326.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, степанакерт
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Степанакерт
Азербайджан начал разминировать территории, где шли боевые действия

ВС Азербайджана начали разминирование территорий, где шли боевые действия

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана приступили к разоружению сил Карабаха и к разминированию территорий, где шли боевые действия, заявил РИА Новости начальник пресс-службы ВС Азербайджана Анар Эйвазов.
«
"Начали процесс разминирования. Также мы разворачиваем гуманитарные лагеря для нуждающихся, их несколько, каждый может разместить до тысячи человек. Параллельно доставляем в регион питание, воду, топливо", - сообщил Эйвазов.
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При этом, он не стал уточнять, когда азербайджанские силы войдут непосредственно в Ханкенди (Степанакерт).
«
"Сейчас идет процесс разоружения сил Карабаха, мы принимаем вооружения. Число, количество, я думаю, через некоторое время посчитаем и озвучим, так как это происходит параллельно сразу на нескольких направлениях", - добавил Эйвазов.
По его словам, армия Азербайджана "работает в тесной координации с российскими миротворцами для обеспечения безопасности мирного населения".
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В миреАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеСтепанакерт
 
 
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