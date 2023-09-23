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Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
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15:41 23.09.2023 (обновлено: 17:07 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:41
2023-09-23T17:07
политика
украина
сша
россия
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.&quot;ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится&quot;, — полагает офицер.Риттер неоднократно отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, если Запад решит передать их украинской армии. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.
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политика, украина, сша, россия, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ

Риттер: Россия ударит по ключевой инфраструктуре Украины после поставок ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«

"ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится", — полагает офицер.

Риттер неоднократно отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, если Запад решит передать их украинской армии. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.
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ПолитикаУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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