https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:41
2023-09-23T15:41
2023-09-23T17:07
политика
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится", — полагает офицер.Риттер неоднократно отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, если Запад решит передать их украинской армии. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.
https://ria.ru/20230721/vsu-1885532653.html
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политика, украина, сша, россия, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Риттер: Россия ударит по ключевой инфраструктуре Украины после поставок ATACMS