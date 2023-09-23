https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html

Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ

Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023

Критический удар. В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ

Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:41

2023-09-23T15:41

2023-09-23T17:07

политика

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сша

россия

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится", — полагает офицер.Риттер неоднократно отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, если Запад решит передать их украинской армии. По его словам, в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.

https://ria.ru/20230721/vsu-1885532653.html

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политика, украина, сша, россия, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша