https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html

В Госдуме обвинили Великобританию в провоцировании ядерной войны

В Госдуме обвинили Великобританию в провоцировании ядерной войны - РИА Новости, 23.09.2023

В Госдуме обвинили Великобританию в провоцировании ядерной войны

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Великобритании, поставляя Украине дальнобойные ракеты, провоцируют развязывание ядерной... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:01

2023-09-23T14:01

2023-09-23T14:01

украина

михаил шеремет

нато

госдума рф

сергей лавров

россия

великобритания

риши сунак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Великобритании, поставляя Украине дальнобойные ракеты, провоцируют развязывание ядерной войны. Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщало Минобороны РФ накануне. При этом телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины сообщал, что для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе Украина использовала британские ракеты Storm Shadow. В свою очередь, замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, нанес ли Киев удар британскими ракетами. "Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны. Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта. Если подтвердится, что украинские террористы наносят удары по Крыму британскими ракетами, то Британию стоит официально признать стороной военного конфликта на Украине, а главу британского правительства Риши Сунака объявить персоной нон грата", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, депутат предложил рассмотреть вопрос о разрыве всех торговых отношений с Британией и выслать из страны ее дипломатов. По словам Шеремета, США, готовя передачу Украине партию оперативно-тактических ракет ATACMS, и Великобритания, вооружая украинские войска Storm Shadow, готовят миру апокалиптический сценарий. "Англосаксы понимают только силу. Призывы и увещевания с ними не работают. Если западные агрессоры не уймутся, Россия готова показать всю свою мощь, только потом пусть никто не жалуется и не задается вопросом: "А нас за что?", - подчеркнул депутат. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230922/moratoriy-1898114466.html

https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html

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украина, михаил шеремет, нато, госдума рф, сергей лавров, россия, великобритания, риши сунак