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"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России

"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 23.09.2023

"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России

Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:32

2023-09-23T16:32

2023-09-23T23:51

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нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников", — указал офицер.Он также добавил, у России есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику Североатлантического альянса как законную цель в пределах вооруженного конфликта на Украине."Мы играем в очень опасную игру", — предупредил эксперт.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230923/udar-1898204677.html

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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы сша