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"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 23.09.2023
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16:32 23.09.2023 (обновлено: 23:51 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/proschet-1898216555.html
"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России
"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 23.09.2023
"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России
Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:32
2023-09-23T23:51
в мире
россия
украина
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.&quot;Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников&quot;, — указал офицер.Он также добавил, у России есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику Североатлантического альянса как законную цель в пределах вооруженного конфликта на Украине.&quot;Мы играем в очень опасную игру&quot;, — предупредил эксперт.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы США
"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России

Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«

"Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников", — указал офицер.

Он также добавил, у России есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику Североатлантического альянса как законную цель в пределах вооруженного конфликта на Украине.
«

"Мы играем в очень опасную игру", — предупредил эксперт.

Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
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