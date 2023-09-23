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Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:32
2023-09-23T16:32
2023-09-23T23:51
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предоставление информации Вооруженными силам Украины для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Об этом заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и ее союзников", — указал офицер.Он также добавил, у России есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику Североатлантического альянса как законную цель в пределах вооруженного конфликта на Украине."Мы играем в очень опасную игру", — предупредил эксперт.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы США
"Опасная игра". В США указали на грубейший просчет Запада по России
Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России