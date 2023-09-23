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В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.09.2023
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16:55 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898220012.html
В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение
В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.09.2023
В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:55
2023-09-23T16:55
происшествия
всеволожск
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти. Сведения о возгорании поступили в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. Все животные спасены.
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всеволожск
россия
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происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Всеволожск, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение

В конюшне детской конной академии во Всеволожске ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти. Сведения о возгорании поступили в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. Все животные спасены.
Пожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияВсеволожскРоссияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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