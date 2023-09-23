https://ria.ru/20230923/pozhar-1898220012.html

В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение

В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.09.2023

В конюшне во Всеволожске ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:55

2023-09-23T16:55

2023-09-23T16:55

происшествия

всеволожск

россия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти. Сведения о возгорании поступили в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. Все животные спасены.

https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html

всеволожск

россия

ленинградская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)