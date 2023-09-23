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При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали - РИА Новости, 23.09.2023
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:05
2023-09-23T16:05
2023-09-23T16:38
происшествия
всеволожск
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона в телеграм-канале. "Из горящей конюшни в Ленинградской области спасены все животные… Прибывшие огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 кв. метров", - говорится в сообщении. Пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что сведения о возгорании на конюшне в детской конной академии поступило в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. В тушении пожара принимают участие 16 человек и 4 единицы техники МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Всеволожск, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
Из горящей конюшни во Всеволжске в Ленинградской области спасли всех животных