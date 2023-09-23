https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html

При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали

При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали - РИА Новости, 23.09.2023

При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали

Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:05

2023-09-23T16:05

2023-09-23T16:38

происшествия

всеволожск

россия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона в телеграм-канале. "Из горящей конюшни в Ленинградской области спасены все животные… Прибывшие огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 кв. метров", - говорится в сообщении. Пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что сведения о возгорании на конюшне в детской конной академии поступило в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. В тушении пожара принимают участие 16 человек и 4 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20230920/pozhar-1897586534.html

всеволожск

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)