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При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали - РИА Новости, 23.09.2023
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16:05 23.09.2023 (обновлено: 16:38 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали - РИА Новости, 23.09.2023
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали
Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:05
2023-09-23T16:38
происшествия
всеволожск
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона в телеграм-канале. "Из горящей конюшни в Ленинградской области спасены все животные… Прибывшие огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 кв. метров", - говорится в сообщении. Пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что сведения о возгорании на конюшне в детской конной академии поступило в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы. В тушении пожара принимают участие 16 человек и 4 единицы техники МЧС России.
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всеволожск
россия
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происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Всеволожск, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на конюшне во Всеволожске животные не пострадали

Из горящей конюшни во Всеволжске в Ленинградской области спасли всех животных

© Фото : МЧС Ленинградской области/TelegramПожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области. 23 сентября 2023
Пожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : МЧС Ленинградской области/Telegram
Пожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области. 23 сентября 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Все животные спасены из горящей конюшни во Всеволожске в Ленобласти, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона в телеграм-канале.
"Из горящей конюшни в Ленинградской области спасены все животные… Прибывшие огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 кв. метров", - говорится в сообщении.
Пострадавших при пожаре нет.
Ранее сообщалось, что сведения о возгорании на конюшне в детской конной академии поступило в 13.50. Все дети были оперативно эвакуированы.
В тушении пожара принимают участие 16 человек и 4 единицы техники МЧС России.
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ПроисшествияВсеволожскРоссияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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