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В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии - РИА Новости, 23.09.2023
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15:47 23.09.2023 (обновлено: 15:54 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898211809.html
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии - РИА Новости, 23.09.2023
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии
Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:47
2023-09-23T15:54
происшествия
ленинградская область
всеволожск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Вызов поступил в 13.50. Горит конюшня детской конной академии. В тушении пожара принимают участие 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Площадь пожара уточняется", - отметил собеседник агентства. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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ленинградская область
всеволожск
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происшествия, ленинградская область, всеволожск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии

Во Всеволжске в Ленинградской области загорелась конюшня детской конной академии

© Фото : МЧС Ленинградской области/TelegramПожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области
Пожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : МЧС Ленинградской области/Telegram
Пожар на конюшне детской конной академии во Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Вызов поступил в 13.50. Горит конюшня детской конной академии. В тушении пожара принимают участие 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Площадь пожара уточняется", - отметил собеседник агентства.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Ликвидация пожара на мансарде двухэтажного нежилого здания в Щелково - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
22 сентября, 10:07
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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