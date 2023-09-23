https://ria.ru/20230923/pozhar-1898211809.html
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии - РИА Новости, 23.09.2023
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии
Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:47
2023-09-23T15:47
2023-09-23T15:54
происшествия
ленинградская область
всеволожск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Вызов поступил в 13.50. Горит конюшня детской конной академии. В тушении пожара принимают участие 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Площадь пожара уточняется", - отметил собеседник агентства. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20230922/pozhar-1897941100.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области вспыхнула конюшня детской конной академии
Во Всеволжске в Ленинградской области загорелась конюшня детской конной академии