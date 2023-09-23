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"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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11:29 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/povedenie-1898181140.html
"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН
"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН - РИА Новости, 23.09.2023
"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН
Неподобающее поведение и ложь Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Украине под вопрос, заявил американский журналист... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:29
2023-09-23T11:29
в мире
украина
россия
нью-йорк (город)
михаил шеремет
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Неподобающее поведение и ложь Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Украине под вопрос, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале."Вот такое поведение заставляет Запад все больше и больше сомневаться в Зеленском. Он строит из себя мирового лидера, героя, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает", – прокомментировал он выступление Зеленского в ООН.Хайфон отметил, что страны Запада начали понимать, что их план по ослаблению России провалился: санкции не работают, российская армия одерживает победу на поле боя. По мнению журналиста, западные союзники Украины пытаются донести до Зеленского, что необходимо приостановиться, однако он своим вызывающим поведением дает понять, что не готов к этому."Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер", – резюмировал Хайфон.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html
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в мире, украина, россия, нью-йорк (город), михаил шеремет, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Нью-Йорк (город), Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Госдума РФ
"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН

Журналист Хайфон: поведение Зеленского может лишить его западной помощи

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Неподобающее поведение и ложь Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Украине под вопрос, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.
"Вот такое поведение заставляет Запад все больше и больше сомневаться в Зеленском. Он строит из себя мирового лидера, героя, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает", – прокомментировал он выступление Зеленского в ООН.
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Хайфон отметил, что страны Запада начали понимать, что их план по ослаблению России провалился: санкции не работают, российская армия одерживает победу на поле боя. По мнению журналиста, западные союзники Украины пытаются донести до Зеленского, что необходимо приостановиться, однако он своим вызывающим поведением дает понять, что не готов к этому.
"Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер", – резюмировал Хайфон.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
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В миреУкраинаРоссияНью-Йорк (город)Михаил ШереметВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНГосдума РФ
 
 
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