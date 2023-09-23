https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html
Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела
Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 23.09.2023
Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела
Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:51
2023-09-23T08:51
2023-09-23T08:51
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела
Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен при обстреле со стороны ВСУ