https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html

Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела

Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 23.09.2023

Поселок шахты им Н. А. Изотова в Горловке обесточен из-за обстрела

Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:51

2023-09-23T08:51

2023-09-23T08:51

специальная военная операция на украине

горловка

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донецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230923/kherson-1898164931.html

горловка

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донецк

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Варвара Скокшина

горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия