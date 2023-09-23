https://ria.ru/20230923/portret-1898160627.html

Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении

Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении - РИА Новости, 23.09.2023

Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении

Герой РФ и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации "Роскосмос", уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, в своем видеообращении... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T07:35

2023-09-23T07:35

2023-09-23T07:35

туркмения

олег кононенко

сердар бердымухамедов

роскосмос

россия

ашхабад

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878724721_0:0:3402:1914_1920x0_80_0_0_adf1b8eac76a67dd5fe76bfe78fb79d2.jpg

АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Герой РФ и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации "Роскосмос", уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, в своем видеообращении поздравил президента страны Сердара Бердымухамедова с днём рождения, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции", - говорится в поздравлении. Кононенко отметил в послании, что взял в космический полет портрет президента Туркмении, флаг страны и книгу, посвященную городу Аркадаг. "Эти предметы здесь, в космосе, будут олицетворять моё неизменное единение и неразрывную связь с судьбами Туркменистана и его народа", - подчеркивается в видеообращении. Космонавт также отметил, что горд тем, что является уроженцем туркменской земли. Он пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, большого семейного счастья, благополучия, новых успехов в важной и ответственной деятельности. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде. Олег Кононенко родился в 1964 году в туркменском городе Туркменабат (бывший Чарджоу). В сентябре 2019 года, указом тогдашнего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, ему было присвоено звание Герой Туркменистана.

https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html

туркмения

россия

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туркмения, олег кононенко, сердар бердымухамедов , роскосмос, россия, ашхабад, в мире