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Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении - РИА Новости, 23.09.2023
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07:35 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/portret-1898160627.html
Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении
Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении - РИА Новости, 23.09.2023
Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении
Герой РФ и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации "Роскосмос", уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, в своем видеообращении... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:35
2023-09-23T07:35
туркмения
олег кононенко
сердар бердымухамедов
роскосмос
россия
ашхабад
в мире
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АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Герой РФ и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации "Роскосмос", уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, в своем видеообращении поздравил президента страны Сердара Бердымухамедова с днём рождения, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции", - говорится в поздравлении. Кононенко отметил в послании, что взял в космический полет портрет президента Туркмении, флаг страны и книгу, посвященную городу Аркадаг. "Эти предметы здесь, в космосе, будут олицетворять моё неизменное единение и неразрывную связь с судьбами Туркменистана и его народа", - подчеркивается в видеообращении. Космонавт также отметил, что горд тем, что является уроженцем туркменской земли. Он пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, большого семейного счастья, благополучия, новых успехов в важной и ответственной деятельности. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде. Олег Кононенко родился в 1964 году в туркменском городе Туркменабат (бывший Чарджоу). В сентябре 2019 года, указом тогдашнего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, ему было присвоено звание Герой Туркменистана.
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туркмения, олег кононенко, сердар бердымухамедов , роскосмос, россия, ашхабад, в мире
Туркмения, Олег Кононенко, Сердар Бердымухамедов , Роскосмос, Россия, Ашхабад, В мире
Российский космонавт взял на МКС портрет президента Туркмении

"Нейтральный Туркменистан": Олег Кононенко взял на МКС портрет Бердымухамедова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Герой РФ и Туркмении, командир отряда космонавтов Госкорпорации "Роскосмос", уроженец Туркмении Олег Кононенко, находящийся на МКС, в своем видеообращении поздравил президента страны Сердара Бердымухамедова с днём рождения, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
«
"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич! Прошу принять самые искренние сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения с борта Международной космической станции", - говорится в поздравлении.
Кононенко отметил в послании, что взял в космический полет портрет президента Туркмении, флаг страны и книгу, посвященную городу Аркадаг.
"Эти предметы здесь, в космосе, будут олицетворять моё неизменное единение и неразрывную связь с судьбами Туркменистана и его народа", - подчеркивается в видеообращении.
Космонавт также отметил, что горд тем, что является уроженцем туркменской земли.
Он пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, большого семейного счастья, благополучия, новых успехов в важной и ответственной деятельности.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде.
Олег Кононенко родился в 1964 году в туркменском городе Туркменабат (бывший Чарджоу). В сентябре 2019 года, указом тогдашнего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, ему было присвоено звание Герой Туркменистана.
Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
22 сентября, 11:36
 
ТуркменияОлег КононенкоСердар БердымухамедовРоскосмосРоссияАшхабадВ мире
 
 
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