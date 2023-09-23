https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html

Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС - РИА Новости, 23.09.2023

Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T07:18

2023-09-23T07:18

2023-09-23T15:17

россия

анна попова

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории", — сказала Попова.Она отметила, что регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей, патогенных микроорганизмов не выявлено, уточнила Попова. По ее словам, проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. "Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера", — подчеркнула Попова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

https://ria.ru/20230831/kakhovskaya_ges-1893295305.html

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россия, анна попова, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)