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Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС
Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС - РИА Новости, 23.09.2023
Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:18
2023-09-23T07:18
2023-09-23T15:17
россия
анна попова
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории", — сказала Попова.Она отметила, что регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей, патогенных микроорганизмов не выявлено, уточнила Попова. По ее словам, проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. "Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера", — подчеркнула Попова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
https://ria.ru/20230831/kakhovskaya_ges-1893295305.html
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РИА Новости
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россия, анна попова, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Анна Попова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал цель, с которой ВСУ подорвали Каховскую ГЭС
Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но благодаря работе специалистов удалось избежать любых осложнений эпидемиологического характера, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории", — сказала Попова.
Она отметила, что регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.
Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей, патогенных микроорганизмов не выявлено, уточнила Попова.
По ее словам, проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. "Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера", — подчеркнула Попова.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин
назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.
Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС