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СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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17:43 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/podarok-1898225608.html
СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине
СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине
Конфликт Польши и Украины по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, поскольку в их глазах он отвечает интересам России,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:43
2023-09-23T17:43
политика
украина
польша
владимир зеленский
анджей дуда
оон
евросоюз
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конфликт Польши и Украины по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, поскольку в их глазах он отвечает интересам России, заявил журналист CNN Люк Макги."На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу", — говорится в статье.По информации издания, лидеры Евросоюза крайне недовольны трениями, возникшими между Киевом и Варшавой, поскольку "оружейная истерия" Варшавы даст повод и другим странам, поставлявшим бронетехнику и снаряды Украине, отказаться от такой политики."Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля", — заключает журналист.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html
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политика, украина, польша, владимир зеленский, анджей дуда, оон, евросоюз, россия
Политика, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, ООН, Евросоюз, Россия
СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине

Журналист CNN назвал разлад Польши с Украиной подарком для Путина

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конфликт Польши и Украины по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, поскольку в их глазах он отвечает интересам России, заявил журналист CNN Люк Макги.
«
"На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу", — говорится в статье.
По информации издания, лидеры Евросоюза крайне недовольны трениями, возникшими между Киевом и Варшавой, поскольку "оружейная истерия" Варшавы даст повод и другим странам, поставлявшим бронетехнику и снаряды Украине, отказаться от такой политики.
"Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля", — заключает журналист.
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Вчера, 15:41
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.
В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
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22 сентября, 23:35
 
ПолитикаУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаООНЕвросоюзРоссия
 
 
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