СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине
Журналист CNN назвал разлад Польши с Украиной подарком для Путина
Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конфликт Польши и Украины по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, поскольку в их глазах он отвечает интересам России, заявил журналист CNN Люк Макги.
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"На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу", — говорится в статье.
По информации издания, лидеры Евросоюза крайне недовольны трениями, возникшими между Киевом и Варшавой, поскольку "оружейная истерия" Варшавы даст повод и другим странам, поставлявшим бронетехнику и снаряды Украине, отказаться от такой политики.
"Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля", — заключает журналист.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.
В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.