https://ria.ru/20230923/plen-1898158327.html
Сдавшийся в плен офицер ВСУ передал данные корректировщиков ударов в ДНР
Сдавшийся в плен офицер ВСУ передал данные корректировщиков ударов в ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Сдавшийся в плен офицер ВСУ передал данные корректировщиков ударов в ДНР
Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:52
2023-09-23T06:52
2023-09-23T06:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Собеседник агентства предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности.Вызвали "Волгу"Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200.Он передал РИА Новости видео, на котором двое солдат ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Украинцы выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать. Когда российские военные спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: "Отделение (от шести до 12 человек - ред.)".По словам собеседника агентства, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказалось мобилизованными.Тяжелые условия службыВСУ использует иностранное вооружение с нарушениями, загружая в шестиместную БМП Bradley по восемь человек, рассказал ранее РИА Новости пленный солдат украинской армии Владимир Андрейчук.По его словам, украинской армии не хватает не только вооружения, но и морального настроя."В нашем батальоне очень низкий моральный уровень, потому что за два месяца, что мы находимся в Запорожской области, батальон почти разбит. Собирали группы в конце и забрасывали (на задания) группы, а не взводы или роты. Низкий моральный уровень", - подчеркнул Андрейчук.Эвакуация раненных происходила с задержкой, иногда до пяти часов, сообщил также мужчина.
https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
https://ria.ru/20230917/plen-1896799859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Добровольно сдавшийся в плен украинский офицер передал российским военным подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса украинской армии на южном направлении, рассказал
РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства предоставил видео, записанное в первые часы после добровольной сдачи в плен, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.
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Также он предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что новая группа военнослужащих ВСУ
сдалась в плен в ДНР
, украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200.
Он передал РИА Новости видео, на котором двое солдат ВСУ сдаются в плен российским бойцам. Украинцы выходят с поднятыми руками, а на вопрос о том, почему они сдались, один из них отвечает, что устал воевать. Когда российские военные спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: "Отделение (от шести до 12 человек - ред.)".
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По словам собеседника агентства, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказалось мобилизованными.
ВСУ использует иностранное вооружение с нарушениями, загружая в шестиместную БМП Bradley по восемь человек, рассказал ранее РИА Новости пленный солдат украинской армии Владимир Андрейчук.
По его словам, украинской армии не хватает не только вооружения, но и морального настроя.
"В нашем батальоне очень низкий моральный уровень, потому что за два месяца, что мы находимся в Запорожской области
, батальон почти разбит. Собирали группы в конце и забрасывали (на задания) группы, а не взводы или роты. Низкий моральный уровень", - подчеркнул Андрейчук.
Эвакуация раненных происходила с задержкой, иногда до пяти часов, сообщил также мужчина.
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