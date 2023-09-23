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Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали - РИА Новости, 23.09.2023
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16:29 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/pedagog-1898216166.html
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали - РИА Новости, 23.09.2023
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали
Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:29
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происшествия
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МОСКВА - 23 сен, РИА Новости. Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. По данным ведомства, в Мещанском районе 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра с февраля по сентябрь 2023 года регулярно домогался до маленьких учеников. Заявления в полицию написали родители детей. "Мужчина задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что уголовное дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).
https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали

Домогавшегося до детей педагога детского театрального центра в Москве задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА - 23 сен, РИА Новости. Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, в Мещанском районе 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра с февраля по сентябрь 2023 года регулярно домогался до маленьких учеников. Заявления в полицию написали родители детей.
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"Мужчина задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).
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