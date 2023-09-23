https://ria.ru/20230923/pedagog-1898216166.html
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали - РИА Новости, 23.09.2023
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали
Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:29
2023-09-23T16:29
2023-09-23T16:29
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА - 23 сен, РИА Новости. Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. По данным ведомства, в Мещанском районе 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра с февраля по сентябрь 2023 года регулярно домогался до маленьких учеников. Заявления в полицию написали родители детей. "Мужчина задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что уголовное дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).
https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали
Домогавшегося до детей педагога детского театрального центра в Москве задержали