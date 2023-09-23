https://ria.ru/20230923/pedagog-1898216166.html

Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали

Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали - РИА Новости, 23.09.2023

Домогавшегося до учеников педагога московского детского центра задержали

Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:29

2023-09-23T16:29

2023-09-23T16:29

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москва

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МОСКВА - 23 сен, РИА Новости. Педагог детского театрального центра на севере столицы домогался до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сейчас хореограф задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. По данным ведомства, в Мещанском районе 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра с февраля по сентябрь 2023 года регулярно домогался до маленьких учеников. Заявления в полицию написали родители детей. "Мужчина задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу. Фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что уголовное дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).

https://ria.ru/20230907/rasprostranenie-1894801485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва