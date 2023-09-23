https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html

В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве

В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве - РИА Новости, 23.09.2023

В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян опроверг сообщения о якобы канадском гражданстве главы правительства. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:12

2023-09-23T13:12

2023-09-23T13:12

в мире

армения

никол пашинян

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян опроверг сообщения о якобы канадском гражданстве главы правительства. "На самом деле премьер-министр имеет только одно гражданство – Республики Армения", - написал Арутюнян на своей странице в соцсетях. По словам главы аппарата премьера, "гибридная война против армянской государственности набирает новые обороты, что требует консолидации, рассудительности, последовательности и воли". Слухи, появившиеся в ряде Telegram-каналов о якобы канадском гражданстве Пашиняна, он назвал одним из элементов такой гибридной войны.

https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян, араик арутюнян