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В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве - РИА Новости, 23.09.2023
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13:12 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве - РИА Новости, 23.09.2023
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве
Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян опроверг сообщения о якобы канадском гражданстве главы правительства. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:12
2023-09-23T13:12
в мире
армения
никол пашинян
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян опроверг сообщения о якобы канадском гражданстве главы правительства. "На самом деле премьер-министр имеет только одно гражданство – Республики Армения", - написал Арутюнян на своей странице в соцсетях. По словам главы аппарата премьера, "гибридная война против армянской государственности набирает новые обороты, что требует консолидации, рассудительности, последовательности и воли". Слухи, появившиеся в ряде Telegram-каналов о якобы канадском гражданстве Пашиняна, он назвал одним из элементов такой гибридной войны.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897956364.html
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в мире, армения, никол пашинян, араик арутюнян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Араик Арутюнян
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве

В аппарате Никола Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян опроверг сообщения о якобы канадском гражданстве главы правительства.
"На самом деле премьер-министр имеет только одно гражданство – Республики Армения", - написал Арутюнян на своей странице в соцсетях.
По словам главы аппарата премьера, "гибридная война против армянской государственности набирает новые обороты, что требует консолидации, рассудительности, последовательности и воли". Слухи, появившиеся в ряде Telegram-каналов о якобы канадском гражданстве Пашиняна, он назвал одним из элементов такой гибридной войны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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В миреАрменияНикол ПашинянАраик Арутюнян
 
 
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