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Биография Леонида Пасечника - РИА Новости, 23.09.2023
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23:32 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/pasechnik-1894620992.html
Биография Леонида Пасечника
Биография Леонида Пасечника - РИА Новости, 23.09.2023
Биография Леонида Пасечника
Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне Луганск, Луганская народная республика, ЛНР, Россия) в семье... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T23:32
2023-09-23T23:32
справки
луганская народная республика
луганская область
леонид пасечник
единая россия
лнр
политика
единый день голосования в россии — 2023
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Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне Луганск, Луганская народная республика, ЛНР, Россия) в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А.А. Епишева и Национальную академию Службы безопасности Украины (СБУ).С 1993 по декабрь 2013 года проходил службу в органах безопасности, в том числе возглавлял подразделение по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ по Луганской области и Стахановский межрайонный отдел. В 2013 году был уволен в запас в звании полковника по выслуге лет.В 2014 году вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах начались протестные акции. Леонид Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. 9 октября 2014 года назначен министром государственной безопасности ЛНР.24 ноября 2017 года решением Народного Совета Луганской народной республики единогласно утвержден исполняющим обязанности главы республики.18 февраля 2018 года был избран председателем общественного движения "Мир Луганщине".11 ноября 2018 года Леонид Пасечник одержал победу на выборах главы Луганской Народной Республики, набрав 68,3% голосов избирателей. Вступил в должность 21 ноября 2018 года. В феврале 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник попросил Россию признать независимость республики. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Луганской Народной Республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Луганской области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 98,42% избирателей. 28 сентября Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября 2022 года в Москве президент РФ Владимир Путин и Леонид Пасечник подписали договора о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве ее нового субъекта. В октябре 2022 года Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ЛНР. В августе 2023 года партия "Единая Россия" выдвинула Леонида Пасечника кандидатом на должность главы ЛНР. Член российской политической партии "Единая Россия" (с 2021 года). Входит в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (с апреля 2023 года). Генерал-майор Министерства государственной безопасности ЛНР.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, луганская народная республика, луганская область, леонид пасечник, единая россия, лнр, политика, единый день голосования в россии — 2023
Справки, Луганская Народная Республика, Луганская область, Леонид Пасечник, Единая Россия, ЛНР, Политика, Единый день голосования в России — 2023

Биография Леонида Пасечника

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР (ныне Луганск, Луганская народная республика, ЛНР, Россия) в семье кадрового работника милиции.
Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А.А. Епишева и Национальную академию Службы безопасности Украины (СБУ).
С 1993 по декабрь 2013 года проходил службу в органах безопасности, в том числе возглавлял подразделение по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ по Луганской области и Стахановский межрайонный отдел.
В 2013 году был уволен в запас в звании полковника по выслуге лет.
В 2014 году вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах начались протестные акции. Леонид Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения.
9 октября 2014 года назначен министром государственной безопасности ЛНР.
24 ноября 2017 года решением Народного Совета Луганской народной республики единогласно утвержден исполняющим обязанности главы республики.
18 февраля 2018 года был избран председателем общественного движения "Мир Луганщине".
11 ноября 2018 года Леонид Пасечник одержал победу на выборах главы Луганской Народной Республики, набрав 68,3% голосов избирателей. Вступил в должность 21 ноября 2018 года.
В феврале 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник попросил Россию признать независимость республики. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Луганской Народной Республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Луганской области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе.
24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 98,42% избирателей.
28 сентября Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.
30 сентября 2022 года в Москве президент РФ Владимир Путин и Леонид Пасечник подписали договора о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве ее нового субъекта.
В октябре 2022 года Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ЛНР.
В августе 2023 года партия "Единая Россия" выдвинула Леонида Пасечника кандидатом на должность главы ЛНР.
Член российской политической партии "Единая Россия" (с 2021 года).
Входит в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (с апреля 2023 года).
Генерал-майор Министерства государственной безопасности ЛНР.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьЛеонид ПасечникЕдиная РоссияЛНРПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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