https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html

В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль

В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль - РИА Новости, 23.09.2023

В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль

Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:08

2023-09-23T14:08

2023-09-23T15:33

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норвегия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской коммуне в Швеции, несколько человек пострадали, передает местная служба спасения."Крупный обвал произошел на E6... Он затронул территорию примерно 100 на 150 метров, около десяти автомобилей и участок с бензоколонкой и рестораном быстрого питания", - проинформировала служба.Шведское издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Аугуста Брандта сообщает, что образовалась очень большая воронка, примерно 500 на 300 метров.Местная полиция сообщает о троих пострадавших, которые были "госпитализированы с незначительными травмами".Служба спасения отмечает, что на место разрушений отправлен вертолет, спасатели не исключают риск новых обвалов.Полиция сообщила о намерении опросить рабочих на находящейся рядом стройке, где производились взрывные работы. "На данный момент неизвестно, есть ли связь между взрывными работами на том месте и обвалом", - гласит отчет полиции.

https://ria.ru/20210803/opolzen-1744213190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, норвегия