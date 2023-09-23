https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль - РИА Новости, 23.09.2023
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль
Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:08
2023-09-23T14:08
2023-09-23T15:33
в мире
швеция
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1920x0_80_0_0_0be636d20d3f95b26e014a8adba6b465.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской коммуне в Швеции, несколько человек пострадали, передает местная служба спасения."Крупный обвал произошел на E6... Он затронул территорию примерно 100 на 150 метров, около десяти автомобилей и участок с бензоколонкой и рестораном быстрого питания", - проинформировала служба.Шведское издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Аугуста Брандта сообщает, что образовалась очень большая воронка, примерно 500 на 300 метров.Местная полиция сообщает о троих пострадавших, которые были "госпитализированы с незначительными травмами".Служба спасения отмечает, что на место разрушений отправлен вертолет, спасатели не исключают риск новых обвалов.Полиция сообщила о намерении опросить рабочих на находящейся рядом стройке, где производились взрывные работы. "На данный момент неизвестно, есть ли связь между взрывными работами на том месте и обвалом", - гласит отчет полиции.
https://ria.ru/20210803/opolzen-1744213190.html
швеция
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_de045e78ad4d85b5f69bb07963927b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, норвегия
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль, есть пострадавшие
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской коммуне в Швеции, несколько человек пострадали, передает местная служба спасения.
"Крупный обвал произошел на E6... Он затронул территорию примерно 100 на 150 метров, около десяти автомобилей и участок с бензоколонкой и рестораном быстрого питания", - проинформировала служба.
Шведское издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Аугуста Брандта сообщает, что образовалась очень большая воронка, примерно 500 на 300 метров.
Местная полиция сообщает о троих пострадавших, которые были "госпитализированы с незначительными травмами".
Служба спасения отмечает, что на место разрушений отправлен вертолет, спасатели не исключают риск новых обвалов.
Полиция сообщила о намерении опросить рабочих на находящейся рядом стройке, где производились взрывные работы. "На данный момент неизвестно, есть ли связь между взрывными работами на том месте и обвалом", - гласит отчет полиции.
В Дагестане оползень перекрыл дорогу между районами