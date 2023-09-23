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В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль - РИА Новости, 23.09.2023
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14:08 23.09.2023 (обновлено: 15:33 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль - РИА Новости, 23.09.2023
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль
Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:08
2023-09-23T15:33
в мире
швеция
норвегия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской коммуне в Швеции, несколько человек пострадали, передает местная служба спасения."Крупный обвал произошел на E6... Он затронул территорию примерно 100 на 150 метров, около десяти автомобилей и участок с бензоколонкой и рестораном быстрого питания", - проинформировала служба.Шведское издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Аугуста Брандта сообщает, что образовалась очень большая воронка, примерно 500 на 300 метров.Местная полиция сообщает о троих пострадавших, которые были "госпитализированы с незначительными травмами".Служба спасения отмечает, что на место разрушений отправлен вертолет, спасатели не исключают риск новых обвалов.Полиция сообщила о намерении опросить рабочих на находящейся рядом стройке, где производились взрывные работы. "На данный момент неизвестно, есть ли связь между взрывными работами на том месте и обвалом", - гласит отчет полиции.
https://ria.ru/20210803/opolzen-1744213190.html
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в мире, швеция, норвегия
В мире, Швеция, Норвегия
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль

В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль, есть пострадавшие

CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большой участок европейского маршрута E6, главной магистрали, проходящей через западное побережье Швеции и всю Норвегию, обрушился в субботу в Стенунгсундской коммуне в Швеции, несколько человек пострадали, передает местная служба спасения.
"Крупный обвал произошел на E6... Он затронул территорию примерно 100 на 150 метров, около десяти автомобилей и участок с бензоколонкой и рестораном быстрого питания", - проинформировала служба.
Шведское издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Аугуста Брандта сообщает, что образовалась очень большая воронка, примерно 500 на 300 метров.
Местная полиция сообщает о троих пострадавших, которые были "госпитализированы с незначительными травмами".
Служба спасения отмечает, что на место разрушений отправлен вертолет, спасатели не исключают риск новых обвалов.
Полиция сообщила о намерении опросить рабочих на находящейся рядом стройке, где производились взрывные работы. "На данный момент неизвестно, есть ли связь между взрывными работами на том месте и обвалом", - гласит отчет полиции.
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