https://ria.ru/20230923/onlayn-spetsialisty-1898170188.html

В России вырос спрос на онлайн-специалистов, показало исследование

В России вырос спрос на онлайн-специалистов, показало исследование - РИА Новости, 23.09.2023

В России вырос спрос на онлайн-специалистов, показало исследование

Спрос на онлайн-специалистов вырос в России за последние два года в среднем в 4 раза, среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T09:43

2023-09-23T09:43

2023-09-23T09:44

россия

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спрос на онлайн-специалистов вырос в России за последние два года в среднем в 4 раза, среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, а также юристы и аудиторы, следует из данных платформы "Авито Услуги" и аутсорсинг бухгалтерии "Моё дело", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Спрос на онлайн-специалистов в среднем вырос в 4 раза за два года... В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го удаленных специалистов бухгалтерии, специалистов по налогам и юристов стали искать на платформе почти в 3 раза чаще (+175%). При этом число запросов на удаленных юристов и аудиторов выросло более чем в 4 раза (+344%). Спрос на услуги онлайн-налоговиков и специалистов по онлайн-бухгалтерии за полугодие тоже ощутимо увеличился - на 134% и 73% соответственно", - говорится в совместном исследовании. По словам экспертов, это связано с тем, что многие компании в период пандемии вынужденно переводили сотрудников на удаленный формат работы, но с отменой ограничений "удаленка" не потеряла своей популярности - работодатели поняли, что некоторых специалистов удобно держать в онлайн-формате. Отмечается, что при этом интерес к такому формату работы растет по всей стране - и в маленьких городах, и в мегаполисах. Но сильнее всего спрос на онлайн-специалистов вырос в Санкт-Петербурге и Москве. "В первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия 2021-го также заметно вырос спрос на онлайн-услуги специалистов по маркетингу и рекламе - в 9 раз. За этот же период востребованными стали копирайтеры и дизайнеры, оказывающие свои услуги в дистанционном формате - спрос на них вырос за 2 года почти в 5 раз (+386% и +382% соответственно). Также вырос спрос на услуги специалистов по созданию и продвижению сайтов - на 170%, на SMM-специалистов - на 105%. Также в топ по динамике роста спроса вошли услуги репетиторов для взрослых и детей (+91%)", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html

https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество