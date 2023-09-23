https://ria.ru/20230923/obstrely-1898181282.html

ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:32

2023-09-23T11:32

2023-09-23T11:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 09:50 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...09.55 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", -- говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.00 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.05 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибром 155 миллиметров. Согласно представительству, в 11.00 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230921/obstrely-1897694858.html

https://ria.ru/20230923/ataki-1898161190.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины