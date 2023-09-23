ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 09:50 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...09.55 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", -- говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 11.00 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.05 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибром 155 миллиметров. Согласно представительству, в 11.00 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.