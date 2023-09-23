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ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/obstrely-1898181282.html
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:32
2023-09-23T11:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 09:50 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...09.55 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", -- говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.00 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.05 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибром 155 миллиметров. Согласно представительству, в 11.00 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230921/obstrely-1897694858.html
https://ria.ru/20230923/ataki-1898161190.html
донецкая народная республика
донецк
макеевка
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 09:50 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...09.55 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", -- говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 11.00 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.05 по тому же району Донецка было выпущено еще два снаряда калибром 155 миллиметров. Согласно представительству, в 11.00 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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