ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час
ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов натовского калибра за час
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 16:55 - населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17:05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район) : выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, представительство сообщило, что в 17:20 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, в 17:30 по Горловке - три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.