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ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 23.09.2023 (обновлено: 19:32 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898240766.html
ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час
ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час
Украинские войска за час выпустили 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:31
2023-09-23T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 16:55 - населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17:05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район) : выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 17:20 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, в 17:30 по Горловке - три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898200190.html
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горловка
донецк
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов за час

ВСУ выпустили по ДНР 14 снарядов натовского калибра за час

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 16:55 - населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17:05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район) : выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 17:20 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, в 17:30 по Горловке - три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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